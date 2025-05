Littler wütet nach Vandalismus-Attacke

Nach einem Exhibition-Event findet Luke Littler sein Auto zerstört wieder auf. Der amtierende Weltmeister meldet sich daraufhin in den sozialen Medien zu Wort.

Luke Littler ist Opfer einer Vandalismus-Attacke geworden: Im Finale eines Exhibition-Events in Norwich konnte der Darts -Superstar gegen Rivale Luke Humphries noch einen Sieg einfahren, bis er nach der Veranstaltung eine unschöne Entdeckung machte.

Offenbar wurde die Heckscheibe seines Vans eingeschlagen. Littler postete bei Instagram ein Bild in seiner Story mit dem Text: „Ich versuche nur, ein Exhibition-Event in Norwich zu spielen und dann passiert so etwas, der absolute Abschaum der Welt.“