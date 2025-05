Wright stoppt deutschen Darts-Youngster

Die nächste Sensation ist ausgeblieben, dennoch wird dieser Auftritt Eindruck hinterlassen: Leon Weber ist einen Tag nach seinem furiosen Erfolg gegen Ryan Joyce beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen in der zweiten Runde ausgeschieden.

Weber begeistert deutsches Publikum

In der entscheidenden Phase des Matches ging ihm jedoch ein wenig die Puste aus. Im ersten Leg hatte Weber mit einem 130er-Checkout geglänzt.

Am Freitag hatte er in seinem ersten Spiel auf der großen Bühne der European Tour gleich Top-Spieler Joyce bezwungen und dabei das deutsche Publikum in Sindelfingen begeistert.