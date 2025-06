Darts: Pietreczko scheidet nach Fan-Wirbel aus - "Richtig pissed"

Ricardo Pietreczko unterliegt Premier-League-Star Nathan Aspinall. Das Publikum in Leverkusen ist dabei nicht immer auf der Seite des Deutschen.

Ricardo Pietreczko unterliegt Premier-League-Star Nathan Aspinall. Das Publikum in Leverkusen ist dabei nicht immer auf der Seite des Deutschen.

Ricardo Pietreczko ist bei den European Darts Open in Leverkusen gegen Nathan Aspinall ausgeschieden.

„Pikachu“ konnte nicht an die starke Leistung vom Vortag anknüpfen und musste sich Premier-League-Halbfinalist „The Asp“ mit 3:6 in Legs geschlagen geben. Am Samstag hatte Pietreczko noch die deutsche Nummer 1 Martin Schindler aus dem Turnier geworfen (6:4).