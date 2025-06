Darts: Players Championship 17 heute LIVE im TV und Stream

Die ProTour-Saison 2025 wird in Leicester fortgesetzt. Beim Triple-Header der Players Championship 17-19 kämpfen die Stars der Szene um den Hauptpreis von 15.000 Pfund.

Nach der Team-WM müssen die Darts-Stars nun wieder im Alleingang für Furore sorgen. Vom 17. bis 19. Juni stationiert die ProTour in der Mattioli Arena von Leicester. Am Dienstag steht zunächst der 17. Turniertag auf dem Programm, ehe am Mittwoch und Donnerstag der 18. und 19. von 34 Spieltagen stattfinden.