Tränen nach historischem Triumph beim World Cup of Darts

Nordirland gewinnt erstmals den World Cup of Darts. Nach dem hochklassigen Final-Match wird es emotional.

Josh Rock und Daryl Gurney fielen sich in die Arme, warfen sich überwältigt zu Boden und weinten beinahe hemmungslos: Nach ihrem historischen Triumph beim World Cup of Darts explodierte das nordirische Duo schier vor Emotionen.

Kurz zuvor hatten die beiden Wales im Finale der Team-WM der PDC in Frankfurt in einem dramatischen und hochklassigen Match mit 10:9 in Legs bezwungen. Dieser Sieg bedeutete den ersten Titel für Nordirland bei diesem Wettbewerb.