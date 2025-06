Darts: Players Championship 18 heute LIVE im TV und Stream

In Leicester finden gleich drei Ausgaben der Players Championship statt. Dabei kämpfen die Darts-Stars jeweils um den Hauptpreis von 15.000 Pfund.

Die Players Championship 18 findet heute im Mattioli Arena, Leicester, statt. Nach dem gestrigen PC17 – bei dem Chris Dobey Dirk van Duijvenbode mit 8:7 im Finale besiegte – stehen deutsche Spieler erneut im Rampenicht. Martin Schindler (aktuell Weltranglisten-23.), Gabriel Clemens und Co. kämpfen um Punkte für die Players Championship Finals (Top 64 der Jahresrangliste).

Darts: Players Championship heute live im Stream

Die Players Championship 18 wird nicht im TV übertragen. Allerdings bietet die PDC einen offiziellen Livestream an. Hier kann man alle vier Boards verfolgen, wenn ab 14 Uhr die Pfeile fliegen. Über die sogenannten „Weekend Passes“ können auch einzelne Events gebucht werden.

Players Championship 18 heute live: Die Favoriten

In Abwesenheit von Luke Littler und Luke Humphries zählen unter anderem der Routinier Gary Anderson und der Weltranglisten-Vierte Stephen Bunting zu den Favoriten.

Am Dienstag, bei der 17. Turnierausgabe, triumphierte allerdings der Engländer Chris Dobey . Er setzt sich im Endspiel mit 8:7 gegen Dirk van Duijvenbode durch.

Die deutschen Stars Martin Schindler und Ricardo Pietreczko verabschiedeten sich nach ihrem Halbfinal-Einzug bei der Team-WM in Frankfurt bereits in den ersten Runden. Aus Deutschland erreichte am Dienstag lediglich Max Hopp die Runde der letzten 32.