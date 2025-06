Darts: Players Championship 19 heute LIVE im TV und Stream

SPORT1 19.06.2025 • 11:00 Uhr In Leicester finden gleich drei Ausgaben der Players Championship statt. Nach zwei durchwachsenen Turniertagen wollen Martin Schindler und Co. über die dritte Runde hinaus.

Die Players Championship 19 findet heute in der Mattioli Arena, Leicester, statt. Dieses Mal wollen die deutschen Darts-Profis um Martin Schindler über die dritte Runde hinauskommen. Am Dienstag und Mittwoch, den beiden vorherigen Ausgaben des Turniers, war für alle Spieler aus Deutschland spätestens in der Runde der letzten 32 Schluss gewesen.

Darts: Players Championship heute live im Stream

Stattdessen sicherte sich jeweils ein Engländer den Tagessieg: Chris Dobey am Dienstag und Stephen Bunting am Mittwoch. Mit Rob Cross, Luke Humphries, Luke Littler, Michele Turetta, Jules van Dongen und Michael van Gerwen hatten einige namhafte Akteure bereits im Vorfeld ihre Teilnahme abgesagt.

Die Players Championship 19 wird nicht im TV übertragen. Allerdings bietet die PDC einen offiziellen Livestream an. Hier kann man alle vier Boards verfolgen, wenn ab 14 Uhr die Pfeile fliegen. Über die sogenannten „Weekend Passes“ können auch einzelne Events gebucht werden.

Darts heute live: Die Favoriten

In Abwesenheit von Luke Littler und Luke Humphries zählt der Weltranglisten-Vierte Stephen Bunting auch am Donnerstag zu den großen Favoriten. Während weitere Akteure wie Dave Chisnall bereits zu überzeugen wussten, konnten sich andere Top-Stars wie Gary Anderson und Gerwyn Price in Leicester bislang nicht behaupten.

Schindler musste sich am Mittwoch in Runde drei dem Niederländer Niels Zonneveld mit 5:6 in Legs geschlagen geben, Pietreczko verlor gegen den Australier Damon Heta mit 3:6.

Players Championship 19 heute live: Das können die Darts-Stars verdienen