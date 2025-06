Players Championship: Frühes Aus für deutsche Darts-Profis

Bei der Players Championship 18 ist kein deutscher Teilnehmer über die dritte Runde hinausgekommen. Wie schon am Vortag war für alle deutschen Darts-Profis spätestens in der Runde der letzten 32 Schluss.

Das Duo um Martin Schindler und Ricardo Pietreczko, das bei der Team-WM sensationell das Halbfinale erreicht hatten , schaffte es immerhin in die dritte Runde. Dort musste sich Schindler dem Niederländer Niels Zonneveld mit 5:6 in Legs geschlagen geben, Pietreczko verlor gegen den Australier Damon Heta mit 3:6 in Legs.

Hopp untermauert WM-Ambitionen

Der Tour-Card-Holder, der auch als SPORT1-Experte arbeitet, unterlag zwar in der Runde der letzten 64 dem Engländer Ross Smith mit 4:6 in Legs, sammelte jedoch durch seinen Erfolg in der ersten Runde des Turniers wertvolle 1.000 Pfund an Preisgeld.