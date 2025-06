Darum findet das Nordic Darts Masters ohne deutsche Teilnehmer statt

Das Nordic Darts Masters 2025 findet ohne deutsche Beteiligung statt. Wie schon in den Jahren zuvor erhalten Martin Schindler & Co. keine Startberechtigung.

Wenn am Freitag die fünfte Auflage des Nordic Darts Masters in Kopenhagen beginnt, ist die deutsche Darts -Elite zum Zuschauen verdammt.

Nordic Darts Masters: MvG sagt ab

An dem Turnier nehmen insgesamt 16 Spieler teil. Dazu zählen die Top 4 der PDC Order of Merit , vier Wildcard-Spieler und acht Qualifikanten aus dem Norden Europas.

Die vier Wildcards wurden an Rob Cross , Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Chris Dobey verteilt. Die deutschen Profis um Martin Schindler (Nummer 18 der Order of Merit) wurden nicht berücksichtigt.

Die acht weiteren Spots wurden über eine Qualifikation ausschließlich an Spieler aus baltischen und nordischen Ländern vergeben. Über diese Turniere sicherten sich Madars Razma, Benjamin Reus, Jeffrey de Graaf, Cor Dekker, Oskar Lukasiak, Viktor Tingström, Darius Labanauskas und Andreas Harrysson - der bei den European Darts Open in Leverkusen für Furore sorgte - ihre Startberechtigung.

Nordic Darts Masters: Achtelfinals im Überblick

Im Achtel- und Viertelfinale wird Best of 11 Legs gespielt, im Halbfinale Best of 13 Legs und im Finale Best of 15 Legs. Insgesamt werden 100.000 britische Pfund Preisgeld ausgeschüttet, der Sieger darf sich über 30.000 Pfund freuen.