Über 400.000 Pfund Schulden! Darts-Star fliegt aus eigener Firma raus

Julius Schamburg 05.06.2025 • 18:29 Uhr Rob Cross hat eine enorm hohe Summe an Steuerschulden angehäuft. Der Weltmeister von 2018 wird von seinem eigenen Unternehmen suspendiert.

Wirbel um Darts-Star Rob Cross: Der Ex-Weltmeister muss mehr als 400.000 britische Pfund an Steuern nachzahlen und wurde von seiner eigenen Firma suspendiert!

Aus einer Untersuchung der britischen Insolvenzbehörde ging hervor, dass der Engländer über einige Jahre hinweg eine beträchtliche Summe an Steuerschulden angehäuft hat. Die Regierungsbehörde machte diesen Fall auf X auch öffentlich.

„Voltage“ soll über 300.000 Pfund Firmenvermögen abgezogen haben, obwohl dieses Geld Gläubigern zustand, unter anderem der britischen Steuerbehörde HMRC.

Die Konsequenz: Cross wurde von seinem Unternehmen „Rob Cross Darts Limited“ - welches vor acht Jahren gegründet wurde, um seine Einkünfte und Preisgelder zu verwalten - als Geschäftsführer vorläufig suspendiert. Es droht ein Verbot der Geschäftsführungsfunktion bis 2030.

Cross hat derweil ein individuelles Vergleichsverfahren (Individual Voluntary Arrangement, IVA) eingeleitet, um seine Schulden geordnet zu begleichen. Aufgrund der Höhe der Schulden wird das Verfahren voraussichtlich mehrere Jahre dauern.

Kevin Read, Chefermittler der Insolvenzverwaltung, erklärte: „Wenn Direktoren ihren steuerlichen Verpflichtungen nicht nachkommen, gefährden sie die Finanzierung essenzieller öffentlicher Dienste wie das Gesundheitswesen, Schulen, Infrastruktur oder die Verteidigung.“

Klare Ansage an Cross: „Konsequent dagegen vorgehen“

Über den Fall Cross sagte er: „Mehr als drei Jahre lang hat Herr Cross dem Unternehmen Mittel entzogen, die an das Finanzamt und andere Gläubiger hätten abgeführt werden müssen. Dieser Fall unterstreicht, dass wir gegen Verstöße dieser Art konsequent vorgehen werden“, wurde Read deutlich.

Laut der Untersuchung soll „Rob Cross Darts Limited“ zwischen März 2020 und der Liquidation 2023 Einnahmen von über einer Million Pfund erzielt haben. Über 300.000 Pfund soll Cross direkt entnommen haben, mehr als 600.000 Pfund flossen auf das Privatkonto einer verbundenen Partei. Auch hier laufen Ermittlungen.

Die offenen Forderungen seitens der Steuerbehörde: 403.896 Pfund an Körperschaftssteuer, 49.071 Pfund an Mehrwertsteuer und 12.436 Pfund an Sozialabgaben. Gezahlt wurden aber lediglich 41.936 Pfund. Die Gesamtschulden des Unternehmens sollen sich zum Zeitpunkt der Liquidation auf 579.805 Pfund belaufen haben.

Cross beim Nordic Darts Masters gefordert

Die sogenannte Disqualifikationsverpflichtung von Cross wurde bereits vom britischen Staatssekretär für Wirtschaft und Handel akzeptiert. Das Verbot ist am 5. Juni in Kraft getreten und untersagt Cross die Mitwirkung an der Leitung, Gründung oder Verwaltung eines Unternehmens ohne gerichtliche Genehmigung.