Drama! Deutscher Darts-Traum lebt weiter

Martin Schindler und Ricardo Pietreczko werfen Australien in einem dramatischen Viertelfinale aus dem Turnier. Der Traum vom Titel beim World Cup of Darts lebt weiter.

Der deutsche Titeltraum beim World Cup of Darts lebt weiter! Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben in einem dramatischen Viertelfinale Australien aus dem Turnier geworfen und den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht.

Das deutsche Duo siegte am Sonntag in Frankfurt gegen das australische Duo Damon Heta und Simon Whitlock mit 8:7 und wird in der nächsten Runde ab 19:10 Uhr auf Nordirland (Josh Rock und Daryl Gurney) treffen. Noch im vergangenen Jahr war Deutschland im Achtelfinale an den Briten gescheitert.