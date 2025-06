Littler attackiert Darts-Legende: "Mehr geleistet als er jemals!"

Johannes Behm 20.06.2025 • 12:53 Uhr Im Anschluss an das frühe Aus bei der Team-WM werden Luke Littler und Luke Humphries stark kritisiert. Nun kontert der 18-Jährige die Kritik einer Darts-Ikone - doch löscht seinen Post kurz darauf.

Luke Littler hat im Anschluss an das Ausscheiden von ihm und Luke Humphries beim World Cup of Darts am vergangenen Wochenende auf Instagram gegen Kritiker und Darts-Legende Dennis Priestley geschossen. Kurz darauf löschte er seinen Post wieder.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich verdiene keinen MBE (britischer Verdienstorden, Anm. d. Red.), aber habe in zwölf Monaten mehr geleistet als er jemals ... das würde ich jedenfalls dazu sagen“, hatte der 18-Jährige am Freitag in seiner Instagram-Story geschrieben. Im Hintergrund war dabei ein Screenshot der Kritik Priestleys zu sehen, der 1991 (BDO) und 1994 (PDC) Weltmeister wurde.

Der 74-Jährige hatte im Gespräch mit der Daily Mail harte Worte für Littler und Humphries gefunden, nachdem die beiden Engländer im Achtelfinale sensationell vom deutschen Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko aus der Team-WM geworfen worden waren.

Darts-Legende: „Littler und Humphries haben ihr Land im Stich gelassen“

„Luke Littler und Luke Humphries haben ihr Land bei der Dart-Weltmeisterschaft im Stich gelassen“, hatte der zweimalige Weltmeister bemängelt. Er fügte an, dass sich die beiden Engländer seines Wissens nicht ausreichend vorbereitet hätten: „Soweit wir wissen, haben sie weder zusammen gesessen noch zusammen trainiert.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Zu seinen aktiven Zeiten, als Priestley mit Legende Phil Taylor die Team-WM spielte, sei das anders abgelaufen. „Als ich mit Phil Taylor im Doppel gespielt habe, haben wir zusammen trainiert und zusammen gesessen, wir sind um die ganze Welt gereist und ich kann mich nur an eine Niederlage erinnern”, hatte der Engländer ausgeholt.

Daraufhin hatte er knallhart mit den beiden abgerechnet: „Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass Luke Littler oder Luke Humphries bisher genug geleistet haben, um sich ihren MBE zu verdienen.“

PDC-Gründungsjahre: Priestley war Taylors großer Rivale

Littler und Humphries hatten den MBE kürzlich für ihre Errungenschaften im Darts verliehen bekommen. „Eine Anerkennung wie diese zu erhalten, hätte ich nie für möglich gehalten, und es ist ein stolzer Moment“, wurde der 18-Jährige in der entsprechenden Mitteilung von der PDC zitiert.