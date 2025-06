World Cup of Darts: Krachendes Halbfinal-Aus für deutsches Duo

Martin Schindler und Ricardo Pietreczko scheitern beim World Cup of Darts im Halbfinale. Das deutsche Duo verliert deutlich.

Der Traum vom ersten deutschen Titel beim World Cup of Darts ist geplatzt! Martin Schindler und Ricardo Pietreczko unterlagen im Halbfinale der Team-WM in Frankfurt Nordirland mit 1:8 in Legs.