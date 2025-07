9-Darter rettet Luke Littler aus höchster Not!

Luke Littler hat beim World Matchplay im Halbfinale große Probleme - und sorgt dann mit einem 9-Darter für einen Knallmoment. Es ist der Wendepunkt in einem Krimi.

Was für ein Knallmoment von Darts -Weltmeister Luke Littler im Halbfinale beim World Matchplay .

Mit dem Rücken zur Wand spielte der 18-Jährige beim Stand von 1:6 gegen Josh Rock einen 9-Darter und wendete damit in einem echten Krimi das Blatt zu seinen Gunsten. Am Ende siegte Littler mit 17:14.

Darts-Spektakel! Littler mit 9-Darter gegen Rock

Littler hat in diesem Jahr damit bereits drei 9-Darter auf dem Konto. Zuvor brillierte er schon je einmal in der Premier League und auf der Pro Tour. In der Statistik werden für ihn mittlerweile neun Karriere-9-Darter gezählt.