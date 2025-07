Darts: Baltic Sea Open heute live im Free-TV und Stream!

Die Baltic Sea Darts Open stellen das neunte von insgesamt 14 Turnieren der PDC European Tour dar. SPORT1 zeigt die Matches in der Wunderino Arena von Kiel heute live.

Die Baltic Sea Darts Open stellen das neunte von insgesamt 14 Turnieren der PDC European Tour dar. SPORT1 zeigt die Matches in der Wunderino Arena von Kiel heute live.

Die PDC European Tour ist im vollen Gange. Mit den Baltic Sea Darts Open steigt vom 11. bis 13. Juli das neunte von 14. Turnier in der Wunderino Arena von Kiel. Als aktueller Champion wird Rob Cross die Bühne betreten, der Luke Humphries im Finale 2024 mit 8:6 bezwingen konnte.

Humphries und Cross werden auch in diesem Jahr mit dabei sein und gehören neben Nathan Aspinall und Stephen Bunting zu den Favoriten. Sie werden wie der beste Deutsche, Martin Schindler, aber erst am Samstag in Runde zwei eingreifen.