Darts: Deutscher feiert überraschendes Profi-Debüt

Von der „Darts Party“ zu Siegen auf der Profi-Tour! Der deutsche Arno Merk hat am Dienstag beim Players Championship 22 in Hildesheim , seinem persönlichen Debüt auf der Pro Tour, die Runde der letzten 32 erreicht.

„Komme, wer wolle, ich habe eh nichts zu verlieren“

So reichte ein Average von 84,39 Punkten für einen klaren 6:2-Sieg über den Engländer, der in den vergangenen Jahren immer wieder für Furore gesorgt hatte. So warf Williams bei der vergangenen WM den deutschen Niko Springer sowie Rob Cross aus dem Turnier – und fiel zudem in der Vergangenheit bereits durch geschmacklose Äußerungen nach Matches gegen deutsche Spieler auf.