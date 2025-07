Darts: Finaltag der Baltic Sea Open heute live im Free-TV und Stream bei SPORT1

Bei den Baltic Sea Darts Open sind zwei deutsche Stars am Finaltag dabei. SPORT1 zeigt Martin Schindler und Co. live im Free-TV.

Finaltag bei den Baltic Sea Darts Open! Beim Turnier der PDC European Tour sind noch zwei Deutsche im Wettbewerb. Im Achtelfinale kommt es dabei am Sonntag zum direkten Duell zwischen Martin Schindler und Niko Springer.

Ab 12 Uhr fliegen in der Wunderino Arena in Kiel wieder die Pfeile. SPORT1 begleitet das Event in allen Facetten live und im Free-TV!