"Weltmeister aus einem guten Grund": Littler krönt Aufholjagd

Darts-Superstar Luke Littler hat beim World Matchplay in Blackpool eine spektakuläre Aufholjagd geliefert und damit den Sprung ins Viertelfinale geschafft. „The Nuke“ lag gegen den Niederländer Jermaine Wattimena bereits mit 2:7 hinten, gewann am Ende aber doch mit 13:11.

„Jetzt werde ich relaxen, Xbox spielen“

In der Runde der besten acht trifft Littler nun auf seinen Landsmann Andrew Gilding. Beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres hat der 18-Jährige seinen sechsten Major-Titel fest im Visier. „Jetzt werde ich relaxen, Xbox spielen, ein bisschen trainieren. Ich kann das Viertelfinale kaum erwarten.“

Einen Platz im Viertelfinale sicherte sich am Mittwochabend auch Ex-Weltmeister Gerwyn Price. Der Waliser bezwang Chris Dobey (England) mit 11:3 in Legs. Zum Auftakt hatte Andrew Gilding mit 11:5 in Legsgegen Dirk van Duijvenbode triumphiert.