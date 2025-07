World Matchplay: Pikachu enttäuscht bei Ausscheiden

Schindler war bereits am Sonntag mit 7:10 an Jonny Clayton gescheitert. Damit ist kein Deutscher mehr beim World Matchplay vertreten.

„Das nervt einen fast schon beim Zusehen“

Pikachu lässt vieles vermissen

Beide Spieler starteten holprig in die Partie. Nachdem sie jeweils ihr erstes Anwurfleg gewinnen konnten, brach das Scoring komplett ein und immer wieder streuten Dobey und Pietreczko Würfe in niedrige Zahlenfelder ein. So kam es dazu, dass es drei Breaks in Folge gab.