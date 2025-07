World Matchplay: Darts-Stars zoffen sich heftig auf der Bühne!

Die beiden Kontrahenten - die nicht zum ersten Mal Probleme miteinander haben - provozierten sich während der Partie mit zunehmender Dauer gegenseitig. So zelebrierte Price seine Leg-Gewinne mit unüberhörbar spitzen Jubelschreien, was bei Gurney nicht allzu gut ankam.

Kommentator unkt: „Da liegt Liebe in der Luft“

Auch unmittelbar nach Ende der Partie imitierte Gurney sein Gegenüber. Was diesem nicht verborgen blieb. Entschlossenen Schrittes trat er dem Waliser gegenüber und schüttelte ihm extrem energisch die Hand. Er warf Gurney dabei einige mutmaßliche nicht allzu freundliche Worte an den Kopf.

„Okay, okay, das hat ihm nicht gefallen, dass Gurney ihn hier nachäfft“, urteilte DAZN-Kommentator Elmar Paulke. Price jubelte derweil noch einmal demonstrativ den Zuschauern zu: „Und da geht er nochmal bewusst ein bisschen steiler. Oh oh, da ist Liebe in der Luft!“