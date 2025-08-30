Darts: "Erschreckender Auftritt von Wright"

Niklas Senger 30.08.2025 • 15:27 Uhr Peter Wright präsentiert sich auf der European Tour in Antwerpen in erschreckender Form. Der zweimalige Weltmeister scheitert im Sechzehntelfinale in erster Linie an sich selbst.

Peter Wright hat sich im Sechzehntelfinale der Flanders Darts Trophy auf der European Tour nicht mit Ruhm bekleckert. Der zweimalige Weltmeister verlor im belgischen Antwerpen mit 1:6 in Legs gegen den Engländer Luke Woodhouse und legte dabei eine besorgniserregende Performance hin.

Über die Partie spielte Wright allerdings einen Drei-Dart-Average von 74,62 Punkten. Auch auf die Doppel war der Schote nur einmal in sieben Versuchen (14,3 Prozent) erfolgreich, wobei es ihm gelang, eine 40 zum Leggewinn zu checken.

„Woodhouse kann sich gar nicht richtig freuen. Erschreckender Auftritt von Peter Wright“, zeigte sich auch Kommentator Elmar Paulke bei DAZN überrascht und meinte: „Das kann man nicht schönreden – das wird er sich auch nicht schönreden.“

Cross und Chisnall machen bei Favoritensterben mit

Auch im ersten Spiel des Tages gab es zuvor eine Überraschung. Der Ex-Weltmeister Rob Cross unterlag dem Österreicher Mensur Suljovic mit 5:6.

Neben Titelverteidiger Dave Chisnall sind mit Martin Schindler, Leon Weber, Lukas Wenig und Ricardo Pietreczko vier deutsche Spieler beim Turnier in Belgien am Start. Letztgenannter musste sich im vergangenen Jahr im Finale mit 6:8 dem Engländer geschlagen geben.