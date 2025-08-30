Darts: Flanders Darts Trophy mit Schindler und Weber heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 30.08.2025 • 10:00 Uhr Die European Tour wird in Antwerpen mit der Flanders Darts Trophy fortgesetzt. Deutschlands Nummer 1 Martin Schindler greift ins Geschehen ein - kann auch Leon Weber erneut überzeugen?

Die PDC European Tour kehrt aus ihrer Sommerpause zurück: Vom 29. bis 31. August wird in Antwerpen die Flanders Darts Trophy 2025 ausgetragen.

Auch die deutsche Nummer 1 Martin Schindler greift am Samstag ins Geschehen ein. Mit Leon Weber ist noch ein weiterer deutscher Teilnehmer vertreten. Lukas Wenig und Ricardo Pietreczko waren bereits am Freitag ausgeschieden.

So können Sie die Flanders Darts Trophy heute live verfolgen:

TV : -

: - Livestream: DAZN

Bei der Flanders Darts Trophy gab es im Vorfeld leider einige Absagen. Luke Humphries, Nathan Aspinall und Gary Anderson mussten kurzfristig passen, dafür rückten Krzysztof Ratajski, Dylan Slevin und Wenig nach.

Weber fordert den Titelverteidiger

Am Freitag sagte dann auch noch Gerwyn Price ab. Für den Waliser rückte kein Spieler nach, Pietreczko-Bezwinger Ryan Joyce qualifizierte sich somit automatisch für das Achtelfinale.

Der Samstag umfasste 16 Spiele, die auf zwei Sessions unterteilt sind. Weber, der überraschend den Niederländer Jermaine Wattimena aus dem Turnier warf, ist im dritten Spiel der Tagessession gegen Titelverteidiger Dave Chisnall gefordert.

Auf Schindler wartet später eine knifflige Aufgabe: Er spielt im vierten Match der Abendsession gegen Mike De Decker. Im Head-to-Head steht es 3:2 für De Decker, die drei bisherigen Duelle auf der European Tour konnte der Belgier allesamt gewinnen.

Darts: Wer gewinnt die 30.000 Pfund?

Bis einschließlich des Viertelfinals werden alle Spiele im Modus „Best-of-11-Legs“ gespielt. Im Halbfinale heißt es dann „Best-of-13 Legs“ und im Endspiel wird dann „Best-of-15-Legs“ gespielt.

An Preisgeld schüttet die PDC insgesamt 175.000 Pfund aus. Der Turniersieger bekommt 30.000 Pfund, während der unterlegene Finalist mit 12.000 Pfund nach Hause geht.

Flanders Darts Trophy 2025 - Spielplan am Samstag:

Samstag, ab 13 Uhr

Rob Cross - Mensur Suljovic

Peter Wright - Luke Woodhouse

Dave Chisnall - Leon Weber

Josh Rock - Karel Sedlacek

Damon Heta - Christian Kist

Chris Dobey - Krzystof Ratajski

Danny Noppert - Dirk van Duijvenbode

Ross Smith - Daryl Gurney

Samstag, ab 19 Uhr