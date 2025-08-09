Newsticker
Darts: Nächster Meilenstein für Luke Littler

Nächster Meilenstein für Littler

Beim Australian Darts Masters ist Luke Littler nicht zu stoppen. Der 18-Jährige stürmt zum nächsten Titel.
Luke Littler triumphiert beim Australian Darts Masters
© IMAGO/Action Plus
Julius Schamburg
Beim Australian Darts Masters ist Luke Littler nicht zu stoppen. Der 18-Jährige stürmt zum nächsten Titel.

Luke Littler hat beim Australian Darts Masters triumphiert und zum ersten Mal dieses Jahr bei der World Series of Darts gewonnen.

Im Finale setzte sich Littler gegen den Belgier Mike De Decker mit 8:4 in Legs durch.

Littler spielte einen Drei-Dart-Average in Höhe von 98,69 Punkten, De Decker kam auf 89,66 Punkte im Average. Littler warf im Endspiel insgesamt sieben 180er, De Decker scorte nur einmal das Maximum.

Nach einem knappen 6:5-Auftaktsieg gegen den Australier Haupai Puha hatte Littler auf dem Weg ins Finale Damon Heta (6:3) und Stephen Bunting (7:4) ausgeschaltet.

De Decker schaltet Humphries aus

De Decker gewann in der ersten Runde gegen Brandon Weening (6:2) und verpasste im Viertelfinale Luke Humphries einen Whitewash (6:0). Im Halbfinale hatte er sich gegen Chris Dobey durchgesetzt (7:4).

Nach den Erfolgen beim World Matchplay, den Belgian Darts Open, den UK Open und der PDC Weltmeisterschaft erreichte Littler am Samstag den nächsten Meilenstein und sicherte sich damit nach dem Bahrain Darts Masters, dem Poland Darts Masters und den World Series Finals 2024 seinen vierten Titel bei einem World Series Event.

