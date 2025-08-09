Darts: Nächster Meilenstein für Luke Littler

Julius Schamburg 09.08.2025 • 14:57 Uhr Beim Australian Darts Masters ist Luke Littler nicht zu stoppen. Der 18-Jährige stürmt zum nächsten Titel.

Luke Littler hat beim Australian Darts Masters triumphiert und zum ersten Mal dieses Jahr bei der World Series of Darts gewonnen.

Im Finale setzte sich Littler gegen den Belgier Mike De Decker mit 8:4 in Legs durch.

Littler spielte einen Drei-Dart-Average in Höhe von 98,69 Punkten, De Decker kam auf 89,66 Punkte im Average. Littler warf im Endspiel insgesamt sieben 180er, De Decker scorte nur einmal das Maximum.

Nach einem knappen 6:5-Auftaktsieg gegen den Australier Haupai Puha hatte Littler auf dem Weg ins Finale Damon Heta (6:3) und Stephen Bunting (7:4) ausgeschaltet.

De Decker schaltet Humphries aus

De Decker gewann in der ersten Runde gegen Brandon Weening (6:2) und verpasste im Viertelfinale Luke Humphries einen Whitewash (6:0). Im Halbfinale hatte er sich gegen Chris Dobey durchgesetzt (7:4).