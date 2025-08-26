Darts: Players Championship 25 heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 26.08.2025 • 10:00 Uhr In Milton Keynes steht am Dienstag die Players Championship 25 auf dem Programm. Wer schnappt sich den Turniersieg?

Nach dem Sieg von Jeffrey de Graaf bei der Players Championship 24 folgt am Dienstag die nächste Runde. Erneut sind es 128 Spieler, die ab 14 Uhr deutscher Zeit um den Tagessieg bei der Players Championship 25 in Milton Keynes kämpfen.

Mit dabei sind aus deutscher Sicht Gabriel Clemens, Kai Gotthardt, Florian Hempel, Max Hopp, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Niko Springer.

Darts: So verfolgen Sie die Players Championship heute live

Stars wie Luke Humphries, Josh Rock oder auch Chris Dobey verzichten auf eine Teilnahme. Andere bekannte Gesichter wie Luke Littler, Michael van Gerwen und Gerwyn Price gehen wie am Vortag an den Start.

Gibt es erneut einen Überraschungssieger?

Den Turniersieg am Montag hatte sich der Schwede de Graaf im Finale gegen Stephen Bunting gesichert. Der 34-Jährige schrieb damit ein Stück schwedische Darts-Geschichte: Nie zuvor gelang es einem Spieler aus dem skandinavischen Land, einen PDC-Titel zu holen.

Die Players Championship 25 wird nicht im TV übertragen. Die PDC bietet jedoch einen offiziellen Livestream an. Ab 14 Uhr können vier Boards verfolgt werden.

Players Championship 25: Das Preisgeld