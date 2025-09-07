Czech Darts Open: Humphries schaltet Schindler aus

Johannes Vehren 07.09.2025 • 13:38 Uhr Martin Schindler scheidet bei den Czech Darts Open aus. Luke Humphries bezwingt die deutsche Nummer eins.

Achtelfinal-Aus für Martin Schindler! Die deutsche Nummer eins hat sein K.o.-Duell bei den Czech Darts Open gegen Luke Humphries mit 3:6 verloren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Begegnung war von Anfang an auf einem hochklassigen Niveau. Nachdem der Weltranglisten-Erste sein erstes Anwurfleg durchgebracht hatte, sorgte Schindler für das erste Highlight im Spiel.

Humphries gewinnt vier Legs in Folge

Er checkte 146 Punkte über die Triple-19, Triple-19 und Doppel-16. Dem Deutschen gelang beim Stand von 2:2 dann das erste Break im Spiel, doch seine Führung konnte er nicht ausbauen.

Humphries wurde dann eiskalt, gewann drei Legs in Folge und stellte auf 5:3. Schindler hatte im neunten Leg einen Dart auf die Doppel-18, um die Partie noch zu verlängern, doch verpasste das Feld knapp.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schindler mit Humphries auf Augenhöhe

Humphries checkte daraufhin neun Punkte Rest und beendete das Achtelfinale. Am Ende spielte der Engländer einen 98er-Average mit einer Doppelquote von 33,3 Prozent. Schindler kam mit ca. 97 Punkten im Schnitt sowie der gleichen Checkoutquote auf ein ähnliches Niveau.