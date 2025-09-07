Czech Darts Open: Humphries schaltet Schindler aus

Achtelfinal-Aus für Martin Schindler! Die deutsche Nummer eins hat sein K.o.-Duell bei den Czech Darts Open gegen Luke Humphries mit 3:6 verloren.
Humphries schaltet Schindler aus
Die Begegnung war von Anfang an auf einem hochklassigen Niveau. Nachdem der Weltranglisten-Erste sein erstes Anwurfleg durchgebracht hatte, sorgte Schindler für das erste Highlight im Spiel.
Humphries gewinnt vier Legs in Folge
Er checkte 146 Punkte über die Triple-19, Triple-19 und Doppel-16. Dem Deutschen gelang beim Stand von 2:2 dann das erste Break im Spiel, doch seine Führung konnte er nicht ausbauen.
Humphries wurde dann eiskalt, gewann drei Legs in Folge und stellte auf 5:3. Schindler hatte im neunten Leg einen Dart auf die Doppel-18, um die Partie noch zu verlängern, doch verpasste das Feld knapp.
Schindler mit Humphries auf Augenhöhe
Humphries checkte daraufhin neun Punkte Rest und beendete das Achtelfinale. Am Ende spielte der Engländer einen 98er-Average mit einer Doppelquote von 33,3 Prozent. Schindler kam mit ca. 97 Punkten im Schnitt sowie der gleichen Checkoutquote auf ein ähnliches Niveau.
Die Finalsession wird am Sonntagabend ausgetragen. Der Engländer trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen Rob Cross und Wessel Nijman.