Darts: Highfinish-Show! Schindler kämpft sich weiter

Felix Kunkel 06.09.2025 • 14:18 Uhr Mit drei Highfinishes zieht Martin Schindler in die nächste Runde der Czech Darts Open ein - und trotzt damit einem schwächeren Start.

Martin Schindler hat nach Startschwierigkeiten bei den Czech Darts Open die dritte Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Samstagmittag mit 6:3 in Legs gegen Madars Razma durch. Damit steht Schindler beim elften Turnier der European Tour zum zehnten Mal im Achtelfinale.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zunächst legte aber der Lette, der nur wegen der Absage von Gary Anderson ins Teilnehmerfeld gerückt war, den besseren Auftakt hin. Nach einem Break im ersten Leg führte Razma mit 2:0.

Schindler kämpfte sich in die Partie zurück und stellte mit einem 110er-Highfinish auf 2:2. Zwei Legs später checkte er 112 Punkte, bevor er mit dem 4:3 erstmals die Führung übernahm.

Schindler checkt 108 Punkte zum Sieg

Danach war „The Wall“ nicht mehr zu stoppen. Das Match machte er schließlich mit einem weiteren Highfinish zu, als er 108 Punkte checkte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schindlers kommender Gegner wird erst am Abend im Duell zwischen Luke Humphries und Dirk van Duijvenbode ermittelt. Das Drittrundenmatch steigt dann am Sonntag ab 13 Uhr.