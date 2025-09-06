Darts: Czech Darts Open mit Schindler, Littler und MvG heute live in TV, Stream & Ticker

Martin Schindler zählt aktuell zu den besten Spielern auf der European Tour. Der deutsche Darts-Star greift am Samstagmittag bei den Czech Darts Open ins nächste Turnier ein.
Nächster Siegeszug für Schindler?
Martin Schindler greift bei den Czech Darts Open ins Geschehen ein. Gelingt der deutschen Nummer eins wieder ein Erfolgslauf?
Die deutsche Nummer eins ist für die 2. Runde gesetzt und trifft dort auf den Letten Madars Razma.
So können Sie die Czech Darts Open heute live verfolgen:
- TV: -
- Livestream: DAZN
- Liveticker: SPORT1
In der Vergangenheit hat Schindler es häufig bei den European-Tour-Events in den Finaltag geschafft. In seiner Karriere hat er davon drei Turniere bereits gewinnen können.
Zudem trifft in der Nachmittagssession unter anderem Ross Smith auf Andrew Gilding, Damon Heta auf Wessel Nijman und Peter Wright auf Benjamin Pratnemer.
Der Slowene warf in der 1. Runde den deutschen Ricardo Pietreczko heraus. Für Pratnemer war es der erste Sieg bei einem European-Tour-Event.
Alle Spiele am Samstag im Überblick
Nachmittagssession ab 13 Uhr:
- Ross Smith - Andrew Gilding
- Martin Schindler - Madars Razma
- Damon Heta - Wessel Nijman
- Chris Dobey - Jermaine Wattimena
- Danny Noppert - Gian van Veen
- Dave Chisnall - Ryan Searl
- Peter Wright - Benjamin Pratnemer
- Jonny Clayton - Ryan Joyce
Abendsession ab 19 Uhr:
- Rob Cross - Krzystof Ratajski
- Gerwyn Price - Niko Springer
- Stephen Bunting - Kevin Doets
- James Wade - Nathan Aspinall
- Luke Humphries - Dirk van Duijvenbode
- Luke Littler - Cameron Menzies
- Michael van Gerwen - Mike de Decker
- Josh Rock - William O‘Connor