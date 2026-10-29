Archie Self gewinnt Gruppe A der MODUS Super Series Champions Week und spielt nach einem 9-Darter um den Serientitel. Das Top-Talent knackt zudem einen Rekord von Luke Littler.

Archie Self hat sich mit einem perfekten Mittwoch direkt für das Finale der Champions Week bei der MODUS Super Series qualifiziert und mit einem 9-Darter Geschichte geschrieben.

Das sportliche Highlight lieferte Self beim 4:1 gegen Danny Ayres: Gleich im ersten Leg gelang ihm ein 9-Darter. Self ist mit 16 Jahren und 345 Tagen der jüngste Spieler mit einem im Fernsehen übertragenen 9-Darter.

A CHAMPIONS WEEK 9 DARTER FOR ARCHIE SELF!!🎯



The 16 year old has threatened the 9 on multiple occasions in the last 2 weeks but he has finally hit it!!👏



CLASS FROM THE ARCHER!!🏹@PlutoTV pic.twitter.com/8VarIG0rDD — MODUS Super Series (@MSSdarts) October 28, 2026

Zuvor hielt Luke Littler den Rekord. Der Darts-Dominator war bei seinem ersten 9-Darter vor TV-Kameras 2024 16 Jahre und 363 Tage alt gewesen. Das perfekte Spiel gelang ihm damals am 19. Januar im Viertelfinale der Bahrain Darts Masters direkt im allerersten Leg des Matches gegen Nathan Aspinall.

Jetzt hält Self den Rekord und brachte damit auch Kommentator und Darts-Legende Paul Nicholson zum Ausrasten: „Er macht Dinge, die nicht einmal Littler geschafft hat. Unglaublich.“

Archie Self warf einen 9-Darter Archie Self warf einen 9-Darter © Screenshot PlutoTV

Self dominiert bei der MODUS Super Series

Der 16-Jährige gewann in Gruppe A alle fünf Partien des Tages und machte mit 26 von 30 möglichen Punkten den Gruppensieg perfekt. Damit steht Self am Samstag im Finale um den Titel der laufenden Serie.

Neben dem Sieg gegen Ayres bezwang er auch Andy Baetens (4:1), David Davies (4:2), Darren Beveridge (4:2) und Derek Coulson (4:2). In der offiziellen Gruppenbilanz stehen für Self nach 15 Begegnungen 13 Siege, zwei Niederlagen und ein Drei-Dart-Average von 99,77 Punkten zu Buche.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.