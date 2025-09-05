Darts: Empfindliche Pikachu-Pleite beschert Gegner Premiere

SPORT1 05.09.2025 • 16:55 Uhr Ricardo Pietreczko scheitert in der 1. Runde bei den Czech Darts Open. Sein Bezwinger holte zuvor noch nie einen Sieg bei einem European-Tour-Event.

Bittere Niederlage für Ricardo Pietreczko! Der deutsche Darts-Profi hat sein Erstrundenduell bei den Czech Darts Open gegen Benjamin Pratnemer mit 4:6 verloren.

Der Slowene nahm schon an etlichen Turnieren auf der European Tour teil, gewann aber bislang noch kein einziges Spiel. Diese Horrorserie konnte der 46-Jährige am Freitagnachmittag beenden. Nach seinem Erfolg ist er nun die Nummer 151 der Welt. Zuvor hatte Pratnemer lediglich 1.250 Pfund Preisgeld eingespielt.

Schlechter Start für Pietreczko

Für „Pikachu“ startete die Partie schlecht, denn er verlor die ersten beiden Legs und kassierte direkt ein Break.

Daraufhin verbesserte der Deutsche sein Spiel, und konnte drei Legs in Folge gewinnen und ging dadurch in Führung. Pratnemer konnte im Anschluss wieder ausgleichen, und als es 4:4 stand, holte der Slowene die beiden entscheidenden Legs für den Sieg.

Klappt noch die Teilnahme am World Grand Prix?

Bereits in der vergangenen Woche verlor Pietreczko auf der European Tour in der 1. Runde. Der 30-Jährige verpasste es mit den beiden Niederlagen, sich im Rennen um eine Teilnahme beim World Grand Prix besser zu platzieren.

Bei dem Major-Turnier sind jeweils die Top 16 der Order of Merit sowie der Pro Tour Order of Merit. Pikachu hat noch realistische Chancen, sich über die Pro-Tour-Rangliste zu qualifizieren.