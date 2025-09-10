Darts: Hopp feiert wichtigen Sieg - Engländer zu stark

SPORT1 10.09.2025 • 19:10 Uhr Max Hopp scheitert bei der Players Championship 27 erneut an einem Engländer. Sein Erstrundensieg zuvor ist mit Blick auf die Darts-WM 2026 jedoch wertvoll.

Bei der Players Championship 27 in Hildesheim hat Max Hopp einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um die Qualifikation für die Darts-WM 2026 eingefahren. Der „Maximiser“ bezwang in der ersten Runde den Schweden Viktor Tingström souverän mit 6:2.

Nachdem er das erste Leg verloren hatte, drehte Hopp auf und entschied die folgenden drei Durchgänge für sich. Tingström verkürzte zwar nochmal auf 2:3, im Anschluss gab Hopp jedoch kein weiteres Leg ab.

In der zweiten Runde war für Hopp allerdings Schluss. Wie schon am Vortag musste er sich dort einem Engländer geschlagen geben: Scott Williams besiegte Hopp mit 6:2.

Der Tour-Card-Holder, der auch als SPORT1-Experte fungiert, kam gar nicht gut in die Partie und lag schnell mit 0:3 zurück. Williams hingegen ließ nichts anbrennen und stellte beim zwischenzeitlichen 5:1 mit einem Zehn-Darter seine Klasse unter Beweis.

Max Hopp kämpft um die WM-Teilnahme

Hopps Sieg in Runde eins beschert ihm dennoch 1.000 Pfund - Preisgeld, das mit Blick auf einen Startplatz für die WM wichtig ist.

Über die ProTour Order of Merit qualifizieren sich am Ende die 40 besten Spieler, die sich noch nicht anderweitig für das Highlight im Ally Pally qualifiziert haben.