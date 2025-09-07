Darts: Littler nach Fan-Vorfall verärgert

Annabella Aulinger 07.09.2025 • 14:02 Uhr Darts-Sensation Luke Littler beschwert sich auf Social Media über einen Vorfall an seinem Hotel in Prag. Ein Fan wurde ihm gegenüber offenbar handgreiflich.

Das Wochenende der Czech Darts Open wird Luke Littler nur mit einem bitteren Beigeschmack in Erinnerung bleiben. Der 18-Jährige ist am Freitagabend eigenen Angaben zufolge Opfer eines tätlichen Angriffs geworden.

Nachdem ihn ein Fan bedrängt hatte, beschwerte sich das Darts-Talent in seiner Instagram-Story: „Als ich weggegangen bin, hat mich jemand festgehalten und wollte ein Bild. Man packt nicht einfach jemanden, man fragt freundlich. Wie schwer kann das sein?“

Darts: Littler wird von einem Fan bedrängt

Es war bereits nach 23 Uhr, als „The Nuke“ am Freitagabend verspätet in Prag ankam. Noch bevor er einchecken konnte, wurde er vor seinem Hotel von Fans umzingelt.

„Es war viel los, also habe ich mit ein paar Personen ein paar Fotos gemacht“, schilderte Littler die Szene in seiner Story.

Die Situation schien zivilisiert einherzugehen - bis der Weltranglistenzweite sein Hotel betreten wollte. Dort kam es zu einer unangenehmen Begegnung mit einem Schaulustigen.

„Fass mich nicht von hinten an!“

Der handgreifliche Fan kam zuvor schon auf den 18-Jährigen und seinen Vater zu, schrie beide an und behauptete, dessen Verhalten sei schlecht. Littler fühlte sich gezwungen, den besagten Fan persönlich auf Social Media zu adressieren.

„FASS MICH NICHT VON HINTEN AN! Denn das ist schlechtes Verhalten für mich, nicht mein Verhalten. Weil sobald er mich festhielt, habe ich gesagt ‚Halt mich nicht fest‘ und bin weggegangen", schrieb er.

Der Vorfall am Freitag war nicht das erste Mal, dass Littler negative Erfahrungen mit Fans gemacht hat. Vor wenigen Monaten wurde „The Nuke“ beim World Cup of Darts in Frankfurt regelrecht ausgebuht. Der Engländer drohte sogar damit, Wettbewerbe auf deutschem Boden in Zukunft zu meiden.

