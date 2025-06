Spielt Littler nie mehr in Deutschland?

Die Fans beim World Cup of Darts in Frankfurt sorgen weiterhin für Diskussionen – insbesondere das Verhalten gegenüber Superstar Luke Littler.

„Stell dir vor, du bist Luke Littler. Er ist noch sehr jung. Überall wird er gefeiert, aber hier in Deutschland wird er von Anfang bis Ende ausgebuht. Man kann sich nicht vorstellen, was so etwas mit jungen Spielern macht. Es beeinflusst dein Spiel. Am liebsten willst du einfach nur nach Hause. Weit weg“, sagte Ex-Profi Erik Clarys dem belgischen TV-Sender VTM.