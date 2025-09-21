Darts: Schindler gegen Littler chancenlos

Martin Schindler ist bei der Hungarian Darts Trophy an Superstar Luke Littler gescheitert.
Schindler gegen Littler chancenlos
Martin Schindler scheidet bei der Hungarian Darts Trophy aus. Die deutsche Nummer 1 ist Superstar Luke Littler klar unterlegen.
Martin Schindler musste sich im Achtelfinale geschlagen geben
Die deutsche Nummer 1 verlor mit 2:6 in Legs und blieb dabei weit unter seinen Möglichkeiten.
Darts: Schindler im Achtelfinale ausgeschieden
Schindler spielte lediglich 89,49 Punkte im Average und hatte gegen die 99,20 Punkte im Average von Littler keine Chance.
Knackpunkt der Partie war ein 140er-Checkout von Littler zum 5:2. Nach dem Break ließ „The Nuke“ nichts mehr anbrennen und schnappte sich das letzte Leg in 13 Darts.
Springer gegen De Decker gefordert
Littler trifft im Viertelfinale auf den Waliser Gerwyn Price.
Damit ruhen alle Hoffnungen auf Niko Springer. Der Deutsche trifft im letzten Spiel der Nachmittagssession auf den Belgier Mike De Decker.