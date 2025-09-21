Darts: Schindler gegen Littler chancenlos

Julius Schamburg 21.09.2025 • 15:04 Uhr Martin Schindler scheidet bei der Hungarian Darts Trophy aus. Die deutsche Nummer 1 ist Superstar Luke Littler klar unterlegen.

Martin Schindler ist bei der Hungarian Darts Trophy an Superstar Luke Littler gescheitert.

Die deutsche Nummer 1 verlor mit 2:6 in Legs und blieb dabei weit unter seinen Möglichkeiten.

Darts: Schindler im Achtelfinale ausgeschieden

Schindler spielte lediglich 89,49 Punkte im Average und hatte gegen die 99,20 Punkte im Average von Littler keine Chance.

Knackpunkt der Partie war ein 140er-Checkout von Littler zum 5:2. Nach dem Break ließ „The Nuke“ nichts mehr anbrennen und schnappte sich das letzte Leg in 13 Darts.

Springer gegen De Decker gefordert

Littler trifft im Viertelfinale auf den Waliser Gerwyn Price.