Darts: Springer landet nächsten Coup

Springer landet nächsten Coup

Nächster überzeugender Auftritt von Niko Springer bei der Hungarian Darts Trophy. Der Deutsche schaltet den nächsten Mitfavoriten aus und steht im Viertelfinale.
Niko Springer steht bei der Hungarian Darts Trophy im Viertelfinale
Julius Schamburg
Nächster überzeugender Auftritt von Niko Springer bei der Hungarian Darts Trophy. Der Deutsche schaltet den nächsten Mitfavoriten aus und steht im Viertelfinale.

Niko Springer steht bei der Hungarian Darts Trophy im Viertelfinale!

Der Deutsche konnte sich im vorletzten Spiel der Nachmittagssession mit 6:3 in Legs gegen den Engländer Rob Cross durchsetzen.

Cross spielt „Big Fish“

Springer spielte dabei zwar den etwas schwächeren Drei-Dart-Average als Cross (93,14 Punkte vs. 95,51 Punkte), war aber in den entscheidenden Momenten zur Stelle.

Cross sorgte mit einem 170er-Checkout zum 2:4 für ein echtes Highlight, doch nach dem „Big Fish“ lief für die Nummer neun der Order of Merit nicht mehr viel zusammen.

Springer nicht zu stoppen

Nach den Siegen gegen Gian van Veen (6:3) und Damon Heta (6:1) schaltete Springer mit Cross den nächsten Favoriten aus. Der „Meenzer Bub“ trifft im Viertelfinale auf Luke Humphries.

Martin Schindler war zuvor ausgeschieden. „The Wall“ war Superstar Luke Littler klar unterlegen (2:6).

