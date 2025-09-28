Darts: Schindler verpasst Titelverteidigung

Johannes Vehren 28.09.2025 • 13:37 Uhr Martin Schindler scheidet bei der Swiss Darts Trophy aus. Der deutsche Darts-Star verliert gegen Jonny Clayton und verpasst seine Titelverteidigung in Basel.

Die Mission Titelverteidigung ist missglückt! Martin Schindler hat sein Achtelfinale bei der Swiss Darts Trophy gegen Jonny Clayton mit 3:6 verloren. Im vergangenen Jahr holte der deutsche Darts-Star sensationell den Pokal in Basel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zum Sieg spielte der Waliser sieben perfekte Darts. Schindler bekam einen Versuch auf das Bullseye, um auf 4:5 zu stellen, doch der Pfeil landete am Draht des Single-Bull. Clayton verwandelte danach seinen ersten Matchdart auf der Doppel-20.

Top 16 der Welt: Schindlers Blick auf van Veen

Er spielte einen Average von 104,57 Punkten und hatte eine 60-prozentige Doppelquote. Schindler war nicht schlechter und kam selbst auf 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gepaart mit einer Checkoutquote von 33,3 Prozent.