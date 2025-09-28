Darts: Schindler verpasst Titelverteidigung

Die Mission Titelverteidigung ist missglückt! Martin Schindler hat sein Achtelfinale bei der Swiss Darts Trophy gegen Jonny Clayton mit 3:6 verloren. Im vergangenen Jahr holte der deutsche Darts-Star sensationell den Pokal in Basel.
Schindler verpasst Titelverteidigung
Martin Schindler scheidet bei der Swiss Darts Trophy aus. Der deutsche Darts-Star verliert gegen Jonny Clayton und verpasst seine Titelverteidigung in Basel.
Martin Schindler scheidet in Basel im Achtelfinale aus
© IMAGO/Eibner
Zum Sieg spielte der Waliser sieben perfekte Darts. Schindler bekam einen Versuch auf das Bullseye, um auf 4:5 zu stellen, doch der Pfeil landete am Draht des Single-Bull. Clayton verwandelte danach seinen ersten Matchdart auf der Doppel-20.
Top 16 der Welt: Schindlers Blick auf van Veen
Er spielte einen Average von 104,57 Punkten und hatte eine 60-prozentige Doppelquote. Schindler war nicht schlechter und kam selbst auf 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gepaart mit einer Checkoutquote von 33,3 Prozent.
Der Deutsche erreichte durch den Zweitrundensieg am Samstagabend gegen Landsmann Ricardo Pietreczko provisorisch die Top 16 der Welt. Nun muss Schindler auf Gian van Veen schauen, der mit einem Finaleinzug in Basel noch an dem 29-Jährigen vorbeiziehen kann.