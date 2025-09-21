Darts-Star steigt unerwartet aus Turnier aus

Gerwyn Price hat sich unerwartet von der Hungarian Darts Trophy zurückgezogen.
Darts-Star steigt aus Turnier aus
Gerwyn Price zieht sich bei einem Darts-Event der PDC in Ungarn unerwartet zurück. Sein Gegner Luke Littler profitiert.
Gerwyn Price steigt in Ungarn aus dem Turnier aus
Der Waliser verzichtete aus medizinischen Gründen auf sein Viertelfinal-Duell mit Luke Littler. Dieser zieht somit direkt in die Runde der letzten vier ein.
Nähere Details zu Price waren zunächst nicht bekannt. Die Nummer sieben der PDC Order of Merit hatte im bisherigen Turnierverlauf die beiden Niederländer Richard Veenstra und Raymond van Barneveld ausgeschaltet.
Die weiteren Teilnehmer des Halbfinals werden noch ermittelt. Mit Niko Springer ist noch ein deutscher Spieler in der Verlosung. Er bekommt es im Viertelfinale (20.30 Uhr) mit Luke Humphries zu tun.