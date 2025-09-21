Darts-Star steigt unerwartet aus Turnier aus

SPORT1 21.09.2025 • 19:30 Uhr Gerwyn Price zieht sich bei einem Darts-Event der PDC in Ungarn unerwartet zurück. Sein Gegner Luke Littler profitiert.

Gerwyn Price hat sich unerwartet von der Hungarian Darts Trophy zurückgezogen.

Der Waliser verzichtete aus medizinischen Gründen auf sein Viertelfinal-Duell mit Luke Littler. Dieser zieht somit direkt in die Runde der letzten vier ein.

Nähere Details zu Price waren zunächst nicht bekannt. Die Nummer sieben der PDC Order of Merit hatte im bisherigen Turnierverlauf die beiden Niederländer Richard Veenstra und Raymond van Barneveld ausgeschaltet.