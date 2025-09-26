Darts: Swiss Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.09.2025 • 12:36 Uhr Zu Ende der PDC European Darts Tour gibt es nochmal einen richtigen Kracher. SPORT1 verrät Ihnen, wie Sie die Swiss Darts Trophy live verfolgen können!

Die PDC European Darts Tour neigt sich dem Ende zu. Bei der Swiss Darts Trophy zeigen vier deutsche Spieler ein vorletztes Mal ihr Können. Auch in Abwesenheit der Top-Favoriten Luke Littler und Michael van Gerwen werden in Basel große Namen, wie auch der deutsche Titelverteidiger gegeneinander antreten.

In jeweils einer Nachmittags- (ab 13 Uhr) und einer Abendsession (ab 19 Uhr) geht es ab Freitag, 26. September für ein ganzes Wochenende los.

So können Sie die Swiss Darts Trophy heute live verfolgen:

TV :

: Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Für Martin Schindler gilt es in Basel seinen Titel zu verteidigen. Der Deutsche gewann im vergangenen Jahr das Debütevent der Swiss Darts Trophy und setzte somit auch den erstmaligen Rekord.

Für Deutschland treten neben Schindler ebenso die kürzlich gekrönte Darts-Sensation Niko Springer, Ricardo Pietreczko und Lukas Wenig im Turnier an.

Swiss Darts Trophy: Modus und Preisgeld

Wie auch in den vergangenen Events der PDC European Darts Tour treten 48 Spieler über sechs Runden gegeneinander an.

Bis in das Viertelfinale wird im „Best of 11 Legs“-Modus gespielt. Somit kann ein Match in mindestens sechs Legs gewonnen werden. Im Halbfinale geht es dann weiter mit „Best of 13″, ehe im Finale im Double-Out-Modus um „Best of 15″ gespielt wird.