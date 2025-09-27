Darts: Swiss Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Ticker - Schindler vs. Pietreczko

Die PDC European Tour neigt sich dem Ende zu. Bei der Swiss Darts Trophy zeigen auch die deutschen Spieler ihr Können.
Schindler im deutschen Duell gefordert
Trotz der Abwesenheit der Top-Favoriten Luke Littler und Michael van Gerwen gibt es in Basel attraktive Paarungen - und am Samstag sogar ein deutsches Duell: Martin Schindler und Ricardo Pietreczko stehen sich am Abend (19.30 Uhr) in der zweiten Runde gegenüber.
So können Sie die Swiss Darts Trophy heute live verfolgen:
- TV: -
- Stream: DAZN
- Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App
Darts: Schindler als Titelverteidiger gegen Pietreczko
Für Schindler gilt es in Basel seinen Titel zu verteidigen. Die deutsche Nummer eins gewann im vergangenen Jahr das Debütevent der Swiss Darts Trophy.
Während Schindler als gesetzter Spieler erst in Runde zwei einsteigt, feierte Pietreczko am Freitag einen souveränen 6:3-Sieg in seinem Erstrundenmatch gegen Oskar Lukasiak. Die weiteren deutschen Teilnehmer, Niko Springer und Lukas Wenig, verloren ihr jeweiliges Auftaktmatch.
Bis zum Viertelfinale wird im „Best of 11 Legs“-Modus gespielt. Somit kann ein Match mit sechs Legs gewonnen werden. Im Halbfinale geht es dann weiter mit „Best of 13″, ehe im Finale „Best of 15″ gespielt wird.
Insgesamt gibt es ein Preisgeld von 175.000 Pfund (ca. 202.000 Euro) zu gewinnen. Von dieser Summe können allein 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) im Finale abgestaubt werden.
Swiss Darts Trophy: Spielplan am Samstag
Ab 13 Uhr:
- Ryan Searle – Niels Zonneveld
- Dave Chisnall – Luke Woodhouse
- Peter Wright – Cor Dekker
- Mike De Decker – Krzysztof Ratajski
- Rob Cross – Richard Veenstra
- Gian van Veen – Dirk van Duijvenbode
- Danny Noppert – William O‘Connor
- Ross Smith – Ritchie Edhouse (Smith hat zurückgezogen)
Ab 19 Uhr:
- James Wade – Ryan Joyce
- Martin Schindler – Ricardo Pietreczko
- Josh Rock – Jermaine Wattimena
- Luke Humphries – Callan Rydz
- Jonny Clayton – Nathan Aspinall
- Damon Heta – Raymond van Barneveld
- Stephen Bunting – Chris Landman
- Chris Dobey – Mensur Suljovic