Darts: Swiss Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Ticker - Schindler vs. Pietreczko

SPORT1 27.09.2025 • 10:00 Uhr Bei der Swiss Darts Trophy kommt es zum deutschen Duell zwischen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko. SPORT1 verrät Ihnen, wie Sie das Turnier live verfolgen können.

Die PDC European Tour neigt sich dem Ende zu. Bei der Swiss Darts Trophy zeigen auch die deutschen Spieler ihr Können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trotz der Abwesenheit der Top-Favoriten Luke Littler und Michael van Gerwen gibt es in Basel attraktive Paarungen - und am Samstag sogar ein deutsches Duell: Martin Schindler und Ricardo Pietreczko stehen sich am Abend (19.30 Uhr) in der zweiten Runde gegenüber.

So können Sie die Swiss Darts Trophy heute live verfolgen:

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Darts: Schindler als Titelverteidiger gegen Pietreczko

Für Schindler gilt es in Basel seinen Titel zu verteidigen. Die deutsche Nummer eins gewann im vergangenen Jahr das Debütevent der Swiss Darts Trophy.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während Schindler als gesetzter Spieler erst in Runde zwei einsteigt, feierte Pietreczko am Freitag einen souveränen 6:3-Sieg in seinem Erstrundenmatch gegen Oskar Lukasiak. Die weiteren deutschen Teilnehmer, Niko Springer und Lukas Wenig, verloren ihr jeweiliges Auftaktmatch.

Bis zum Viertelfinale wird im „Best of 11 Legs“-Modus gespielt. Somit kann ein Match mit sechs Legs gewonnen werden. Im Halbfinale geht es dann weiter mit „Best of 13″, ehe im Finale „Best of 15″ gespielt wird.

Insgesamt gibt es ein Preisgeld von 175.000 Pfund (ca. 202.000 Euro) zu gewinnen. Von dieser Summe können allein 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) im Finale abgestaubt werden.

Swiss Darts Trophy: Spielplan am Samstag

Ab 13 Uhr:

Ryan Searle – Niels Zonneveld

Dave Chisnall – Luke Woodhouse

Peter Wright – Cor Dekker

Mike De Decker – Krzysztof Ratajski

Rob Cross – Richard Veenstra

Gian van Veen – Dirk van Duijvenbode

Danny Noppert – William O‘Connor

Ross Smith – Ritchie Edhouse (Smith hat zurückgezogen)

{ "placeholderType": "MREC" }

Ab 19 Uhr: