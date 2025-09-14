Darts: World Series Finals mit Littler live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 14.09.2025 • 10:00 Uhr Bei den World Series of Darts Finals steht die heiße Phase an. Im Viertelfinale kommt es zu einigen Krachern. SPORT1 zeigt das Event live im Free-TV.

Die World Series of Darts Finals gehen in eine ebenso heiße wie entscheidende Phase.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Sonntagnachmittag stehen zunächst die Viertelfinals an, bevor am Abend die Halbfinals und schließlich das Finale ausgetragen werden. SPORT1 überträgt das gesamte Event live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Weltmeister und Titelverteidiger Luke Littler, der im Achtelfinale gegen Jonny Clayton gewaltig zittern musste, misst sich mit Ross Smith. Luke Humphries bekommt es im Kracherduell mit Michael van Gerwen zu tun.

So können Sie die World Series of Darts Finals heute live verfolgen:

TV : SPORT1

: SPORT1 Stream : SPORT1

: SPORT1 Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

{ "placeholderType": "MREC" }

In den beiden weiteren Viertelfinals stehen sich Josh Rock und Mike De Decker sowie Gerwyn Price und Chris Dobey gegenüber.

World Series of Darts Finals: Modus und Preisgeld

Gespielt wird in den ersten beiden Runden im Modus Best-of-11-Legs. Das bedeutet also, dass sechs Legs zum Sieg benötigt werden. Im Viertelfinale heißt es dann „Best of 19″, im Halbfinale und im Endspiel lautet es schließlich „Best of 21″.

Insgesamt werden 400.000 Pfund Preisgeld (rund 463.000 Euro) ausgeschüttet. Der Sieger erhält 80.000 Pfund (rund 93.000 Euro). Das Preisgeld zählt nicht für die Weltrangliste, die Finalisten können sich allerdings für den prestigeträchtigen Grand Slam of Darts qualifizieren.