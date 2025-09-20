Deutsche Darts-Stars glänzen: Schindler muss gegen Superstar Luke Littler ran

Julius Schamburg 20.09.2025 • 21:00 Uhr Martin Schindler und Niko Springer ziehen bei der Hungarian Darts Trophy ins Achtelfinale ein. Schindler ist nun gegen Superstar Luke Littler gefordert.

Deutsche Darts-Dominanz in Ungarn! Martin Schindler und Niko Springer haben bei der Hungarian Darts Trophy beachtliche Erfolge gefeiert und sind ins Achtelfinale eingezogen.

In der Nachmittagssession setzte sich Schindler mit 6:2 in Legs gegen den Engländer Ryan Joyce durch. Am Abend dominierte Springer dann den favorisierten Australier Damon Heta (6:1).

Weil Luke Littler seinen Landsmann Joe Cullen mit 6:1 in Legs abfertigte kommt es im Achtelfinale zu einem echten Kracherduell: Schindler vs. Littler!

Darts: Schindler und Springer dominieren

Schindler spielte einen Drei-Dart-Average von knapp unter 100 Punkten (99,97) - Joyce blieb unter seinen Möglichkeiten und kam lediglich auf 85,85 Punkte im Average.

Springer knüpfte an seine starke Leistung vom Vortag an (6:3 vs. Gian van Veen) und spielte 96,31 Punkte im Average - Heta war mit 89,34 Punkten klar unterlegen.

Heta, die Nummer 10 der Order of Merit, warf keine 180 und hatte lediglich drei Versuche auf die Doppel, wovon nur einer saß. Springer machte es mit einer Doppelquote von über 50 Prozent weitaus besser.

Schindler muss gegen Littler ran

Damit darf das deutsche Duo auch am Finaltag mitwirken. Springer fordert Rob Cross, Schindler trifft auf Littler.