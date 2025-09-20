Deutsche Darts-Stars glänzen: Schindler muss gegen Superstar Luke Littler ran

Deutsche Darts-Dominanz in Ungarn! Martin Schindler und Niko Springer haben bei der Hungarian Darts Trophy beachtliche Erfolge gefeiert und sind ins Achtelfinale eingezogen.
Schindler siegt - nun wartet Littler
In der Nachmittagssession setzte sich Schindler mit 6:2 in Legs gegen den Engländer Ryan Joyce durch. Am Abend dominierte Springer dann den favorisierten Australier Damon Heta (6:1).
Weil Luke Littler seinen Landsmann Joe Cullen mit 6:1 in Legs abfertigte kommt es im Achtelfinale zu einem echten Kracherduell: Schindler vs. Littler!
Darts: Schindler und Springer dominieren
Schindler spielte einen Drei-Dart-Average von knapp unter 100 Punkten (99,97) - Joyce blieb unter seinen Möglichkeiten und kam lediglich auf 85,85 Punkte im Average.
Springer knüpfte an seine starke Leistung vom Vortag an (6:3 vs. Gian van Veen) und spielte 96,31 Punkte im Average - Heta war mit 89,34 Punkten klar unterlegen.
Heta, die Nummer 10 der Order of Merit, warf keine 180 und hatte lediglich drei Versuche auf die Doppel, wovon nur einer saß. Springer machte es mit einer Doppelquote von über 50 Prozent weitaus besser.
Schindler muss gegen Littler ran
Damit darf das deutsche Duo auch am Finaltag mitwirken. Springer fordert Rob Cross, Schindler trifft auf Littler.
Am Abend hat Ricardo Pietreczko dann die Chance, Schindler und Springer ins Achtelfinale zu folgen. Mit Josh Rock wartet allerdings eine große Herausforderung auf „Pikachu“. Das Match ist für 22 Uhr (MESZ) angesetzt.