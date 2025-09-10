Topstars geschockt! Deutsche Darts-Spieler sorgen für dicke Überraschungen

Felix Kunkel 10.09.2025 • 23:11 Uhr Die Players Championship 27 wird zum Turnier der Überraschungen. Gleich mehrere deutsche Spieler sorgen mit Siegen über Topstars für Aufsehen.

Bei der Players Championship 27 in Hildesheim hat es einige Überraschungen gegeben. Während sich Superstar Luke Humphries bereits in der ersten Runde aus dem Turnier verabschiedete, sorgte aus deutscher Sicht vor allem Michael Unterbuchner für Furore.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 37 Jahre alte Münchener, der nach längerer Zeit als Nachrücker sein Comeback auf der Pro Tour feierte, spielte sich als bester Deutscher bis ins Viertelfinale. Auf dem Weg dorthin bezwang er unter anderem Nijman Wessel (6:1) und Ex-Weltmeister „Bully Boy” Michael Smith (6:3).

Erst gegen den formstarken Gerwyn Price, der das Turnier am Vortag gewonnen hatte, musste sich Unterbuchner knapp mit 4:6 geschlagen geben. Dennoch war es ein bemerkenswertes Ergebnis bei seiner Rückkehr auf die große Bühne.

Darts: Chisnall kassiert Whitewash

Derweil erwischte Dominik Grüllich in der zweiten Runde ein perfektes Match: Der 23-Jährige aus Wolnzach ließ Topspieler Dave Chisnall beim 6:0 keine Chance. Dabei glänzte Grüllich mit einem herausragenden Average von 108,65 Punkten pro Aufnahme - der Bestwert an diesem Tag!

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Achtelfinale unterlag er zwar Scott Williams mit 2:6, überzeugte aber erneut mit einem starken Schnitt von 98,34 Punkten.

Einen Achtungserfolg verbuchte zudem der Marburger Lukas Wenig, als er in der ersten Runde Altmeister Gary Anderson mit 6:5 besiegte. Außerdem setzte der junge Leon Weber aus Rheinland-Pfalz mit einem 6:4 gegen den zweimaligen WM-Halbfinalisten Nathan Aspinall ein Ausrufezeichen zum Auftakt.