"Das war unglaublich": Gerwyn Price nimmt in Hildesheim Rache

Felix Kunkel 09.09.2025 • 23:37 Uhr Gerwyn Price rächt sich für den Whitewash bei den Czech Darts Open. Mit einem 109er-Average und zahlreichen 180ern stürmt er in Hildesheim zum Sieg.

Gerwyn Price hat die Players Championship 26 in Hildesheim gewonnen - und wie! Der Waliser bewies über den ganzen Tag hinweg kämpferische Qualitäten und setzte sich zum krönenden Abschluss im Finale mit 8:5 gegen Gian van Veen durch.

Im Duell mit dem 23-jährigen Niederländer brillierte der „Iceman“ mit einem Average von 109,28 Punkten pro Aufnahme und warf insgesamt 13 180er. „Das war unglaublich“, kommentierte die PDC auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen.

Durch seinen Sieg nahm Price außerdem erfolgreich Revanche: Noch am Sonntag kassierte er einen Whitewash, als er von van Veen im Viertelfinale der Czech Darts Open mit 6:0 überrollt wurde.

Price triumphiert: „Es waren ein paar frustrierende Wochen“

„Ich denke, ich habe den Sieg heute verdient“, erklärte Price nach seinem vierten Players-Championship-Titel in diesem Jahr. „Es waren ein paar frustrierende Wochen mit der Infektion in meiner Hand, aber ich bin froh, dass ich hier bin und dass ich heute gewonnen habe.“

In der Weltrangliste machte Price zwei Plätze gut und rückte auf Rang sieben vor. Auf dem Weg ins Finale hatte der 40-Jährige einige enge Spiele überstehen müssen. Im Halbfinale verwandelte er einen 2:5-Rückstand gegen William O’Connor in einen 7:6-Sieg, im Viertelfinale bezwang er Wessel Nijman mit 6:5.