Überraschende Absage von Darts-Star

Überraschende Absage von Darts-Star

Darts-Star Ross Smith zieht sich von der Swiss Darts Trophy in Basel zurück. Für ihn rückt Ritchie Edhouse nach.
Ross Smiths Koffer ist am Flughafen nicht angekommen und so musste er ohne Trikot und eigene Darts gegen Kim Huybrechts antreten - macht das aber richtig gut.
Daniel Höhn
Darts-Star Ross Smith zieht sich von der Swiss Darts Trophy in Basel zurück. Für ihn rückt Ritchie Edhouse nach.

Ross Smith hat seine Teilnahme an der Swiss Darts Trophy in Basel überraschend abgesagt. Das teilte die PDC am Freitag mit. Als Ursache für die Absage des Engländers wurden „familiäre Gründe“ angeführt.

Durch den Rückzieher von Smith erhält dessen Landsmann Ritchie Edhouse ein Freilos und zieht direkt ins Achtelfinale ein. Dort trifft er auf den Sieger des Matches zwischen Damon Heta und Raymond van Barneveld.

Smith war zuletzt in guter Form. Bei der Players Championship 16 hatte er das Turnier dominiert und zwei 9-Darter geworfen. Sein Rückzug ist daher ein herber Rückschlag.

Deutsches Duell in Runde zwei

In der zweiten Runde kommt es bei der Swiss Darts Trophy am Samstag zu einem deutschen Duell. Martin Schindler trifft auf Ricardo Pietreczko.

Für Niko Springer, der erst kürzlich bei der Hungarian Darts Trophy in Budapest gewann, endete die Swiss Darts Trophy bereits in der ersten Runde mit einem 5:6 gegen den Niederländer Richard Veenstra.

