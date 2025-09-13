Darts: Luke Littler wackelt bedenklich - doch der Gegner kann's nicht ausnutzen

Christopher Mallmann 13.09.2025 • 22:37 Uhr Darts-Weltmeister Luke Littler wackelt im Achtelfinale bei den World Series Finals. In den entscheidenden Legs macht er aber Ernst.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat ein frühes Aus bei den World Series Finals (LIVE bei SPORT1 im TV und Stream) abgewendet.

Der 18-Jährige setzte sich im Achtelfinale gegen Jonny Clayton mit 6:4 durch, wackelte zwischenzeitlich aber bedenklich.

So hatte Clayton die ersten drei Legs souverän gewonnen. Littler spielte sich erst ab dem vierten Leg in einen Rhythmus und zog mit 5:3 davon.

Littler mit schlechterem Average

Clayton verkürzte auf 4:5, ehe beide Spieler mehrfach die Chance verpassten, das Leg zuzumachen. Ein ungewohnt zielunsicherer Littler vergab sieben Matchdarts - der bei den Checkouts noch schwächere Clayton (4 von 19, 21,05 - Littler 6 von 19, 31,58) konnte es jedoch nicht ausnutzen.

Schließlich checkte Littler auf der Doppel-Acht zum Sieg aus.

Der Engländer spielte mit einem Dreier-Average von 96,61 und war damit schlechter als Clayton (98,81).

Clemens früh raus

Im Viertelfinale trifft Littler auf Ross Smith, der sich im letzten Achtelfinale mit 6:4 gegen Dave Chisnall durchsetzte.

Auch der Weltranglisten-Erste Luke Humphries hatte sein Achtelfinale gewonnen und bekommt es nun mit Michael van Gerwen zu tun. In den weiteren Viertelfinals treffen am Sonntag (ab 13 Uhr LIVESTREAM, ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) Josh Rock auf Mike De Decker und Gerwyn Price auf Chris Dobey.