Darts: Van Gerwen mit 0:6 vorgeführt - für den Sieger kommt's noch besser

Felix Kunkel 01.10.2025 • 20:33 Uhr Ross Smith bewahrt im Decider-Krimi die Nerven und gewinnt die Players Championship 29. Sein Finalgegner sorgt mit einem 9-Darter für Furore. Für Michael van Gerwen gibt es eine böse Abfuhr.

Darts-Star Ross Smith hat sich nach seiner kurzfristigen Absage am vergangenen Wochenende eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Engländer gewann am Mittwoch die Players Championship 29 in Leicester - und das in spektakulärer Manier.

Im Finale setzte sich Smith in einem hochklassigen Krimi knapp mit 8:7 gegen Josh Rock durch. Der Nordire hatte bereits mit 7:5 geführt und stand nur ein Leg vor dem Titel.

Doch der „Smudger“ behielt die Nerven, glich mit einem 14- und 12-Darter zum 7:7 aus und krönte sein Comeback im Decider mit einem brillanten 118er-Finish unter höchstem Druck.

Darts: Smith überrollt van Gerwen

Zuvor hatte Smith im Achtelfinale ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, als ihm gegen Michael van Gerwen ein Whitewash gelang. Der dreimalige Weltmeister war beim klaren 0:6 gegen Smith chancenlos.

Der siegreiche Engländer spielte einen beeindruckenden Drei-Dart-Average von 106,09 Punkten, während MvG auf 99,50 Punkte kam.

Finalgegner Rock überzeugte ebenfalls mit starken Leistungen. Im Halbfinale bezwang er Altmeister Gary Anderson mit 7:4, zuvor war ihm sogar ein seltenes Kunststück gelungen.

9-Darter in der dritten Runde

Beim 6:3-Sieg in der dritten Runde gegen Wesley Plaisier warf Rock einen 9-Darter zum zwischenzeitlichen 4:3. Das perfekte Leg vollendete er über Triple 20, die Triple 19 und die Doppel 12.

Martin Schindler verabschiedete sich indes als bester Deutscher im Achtelfinale. „The Wall“ kassierte gegen Wessel Nijman eine knappe und im Verlauf bittere 5:6-Niederlage.

Schindler hatte bereits mit 5:2 geführt, konnte den Sack aber nicht zumachen. Nijman nutzte seine Chance, erzwang den Decider und entschied diesen mit einem 15-Darter für sich.

Smith meldet sich nach Absage zurück

Für Smith war der Triumph auch deshalb besonders, weil er zuletzt noch mit seiner kurzfristigen Absage für die Swiss Darts Trophy in Basel am vergangenen Wochenende für Aufsehen gesorgt hatte.

Als Ursache hatte die PDC nicht näher ausgeführte „familiäre Gründe“ genannt.

