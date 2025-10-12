Darts: Beau Greaves schreibt Geschichte

Daniel Höhn 12.10.2025 • 15:56 Uhr Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte. Sie wird die zweite Frau sein, die eine Tour Card erhält.

Beau Greaves hat Darts-Geschichte geschrieben. Als erst zweite Frau nach Lisa Ashton wird die 21-Jährige eine PDC Tour Card erhalten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob Greaves diese auch annimmt, steht noch nicht fest. Es deutet aber einiges darauf hin, denn sie verzichtete auf WDF-Auftritte und konzentrierte sich nur auf PDC-Events.

Greaves profitiert von Manby-Aus

Dass Greaves überhaupt die Tour Card erhält, lag am frühen Scheitern von Charlie Manby. Da er bei dem 22. Turnier der PDC Development Tour im Viertelfinale ausschied, ging die Tour Card an Greaves. Manby hätte dafür das Event gewinnen müssen.

Greaves selbst war in der Runde der letzten 32 gescheitert, doch da sie in der Order of Merit auf Platz zwei lag und der Führende Cameron Crabtree bereits eine Tour Card besitzt, ging der Hauptpreis an die Engländerin.

{ "placeholderType": "MREC" }

Crabtree gewann im Übrigen das 22. Turnier der Development Tour durch ein 5:2 im Finale gegen Viktor Tingstrom. Es war sein fünfter Titelgewinn in diesem Jahr.