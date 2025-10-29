Darts: Doppelter 9-Darter - Schindler scheitert unglücklich

Felix Kunkel 29.10.2025 • 17:28 Uhr Bei der Players Championship 33 gibt es in der ersten Runde gleich zwei 9-Darter: Nathan Aspinall und Damon Heta gelingt jeweils das perfekte Leg.

Spektakulärer Start in die Players Championship 33 in Wigan: Mit Nathan Aspinall und Damon Heta warfen am Mittwoch gleich zwei Darts-Stars in der ersten Runde einen 9-Darter.

Aspinall, der bereits vor zwei Wochen beim 31. Event der Serie zweimal das perfekte Leg an einem Tag gespielt hatte, gelang das Kunststück diesmal bei seinem 6:2-Sieg gegen Ian White. Im sechsten Leg checkte „The Asp“ nach zweimal 180 Punkten die verbleibenden 141 direkt im ersten Versuch.

Kurz darauf ließ Heta in seinem Erstrundenmatch gegen George Killington (6:5) den nächsten 9-Darter folgen. Der Australier setzte das Highlight im achten Leg der umkämpften Partie.

Anschließend gewann Heta seine Spiele gegen den Deutschen Lukas Wenig (6:0) und Mickey Mansell (6:3), bevor er im Achtelfinale mit 3:6 gegen Chris Dobey verlor.

Darts: Schindler scheitert unglücklich

Für Martin Schindler verlief das vorletzte reguläre Turnier der Players Championship nicht nach Plan. Die deutsche Nummer eins musste sich dem Engländer Lee Cocks in der ersten Runde knapp mit 5:6 geschlagen geben - und das, obwohl „The Wall“ mit 101,75 Punkten den besseren Drei-Dart-Average spielte.

Bester deutscher Akteur am Mittwoch war Niko Springer. Der „Meenzer Bub“ scheiterte in der dritten Runde mit 5:6 an Ryan Joyce.

Die Qualifikation für die Players Championship Finals, die vom 21. bis 23. November 2025 ausgetragen werden, ist Schindler trotz der frühen Niederlage nicht mehr zu nehmen. Andere deutsche Spieler wie Springer oder Max Hopp müssen hingegen noch um ihre Teilnahme zittern.