Darts: Zwei 9-Darter an einem Tag!

Was für ein Tag für Nathan Aspinall! Der Darts-Superstar hat beim Players Championship 31 gleich zweimal einen 9-Darter geworfen.
Zwei 9-Darter an einem Tag!
Nachdem „The Asp“ schon in der Runde der letzten 64 gegen Steve Lennon das perfekte Leg feiern durfte, war es später im Duell mit dem Deutschen Lukas Wenig schon wieder so weit.
Aspinall wirft zwei 9-Darter an einem Tag
Dabei stand der Engländer im Achtelfinale ordentlich unter Druck: Im 7. Leg hieß es überraschend 4:2 für den deutschen Herausforderer - aber dann holte Aspinall, World-Matchplay-Sieger von 2023, zum Gegenschlag aus.
Wie schon wenige Stunden zuvor checkte er nach zweimal 180 die verbleibenden 141 über den klassischen Weg Triple-20, Triple-19 und Doppel-12.
Noch bevor Aspinall seinen letzten Pfeil auf Doppel warf, hob Wenig im Hintergrund bereits zelebrierend die Arme. Als der zweimalige WM-Halbfinalist dann die Doppel-12 traf, folgte direkt die Gratulation des deutschen Gegners.
Der 9-Darter sollte für Aspinall die Wende im Match sein, das er mit drei der folgenden vier Legs am Ende mit 6:5 für sich entschied. Im Duell mit Lennon hatte er Leg 2 mit dem perfekten Spiel für sich entschieden und am Ende mit 6:4 gewonnen.
Darts: Aspinall kann sensationellen Tag nicht veredeln
Aspinall hatte zuvor in seiner Karriere erst vier 9-Darter verbucht: Zwei schaffte er 2021, einen 2020 und seinen ersten 2018 auf der Pro Tour.
Bei der 31. Station der Players Championships konnte „The Asp“ seinen sensationellen Tag am Ende allerdings nicht mehr mit dem Gesamtsieg abrunden: Nach Wenig räumte er zwar im Viertelfinale James Wade (6:5) und im Halbfinale Stephen Bunting (7:3) aus dem Weg - das Endspiel verlor er aber deutlich mit 2:8 gegen Jermaine Wattimena.