Darts: Zwei 9-Darter an einem Tag!

Raphael Weber 14.10.2025 • 20:08 Uhr Sensationeller Lauf von Nathan Aspinall: Beim Players Championship 31 gelingt „The Asp“ gleich zweimal das perfekte Leg - der perfekte Abschluss des Tages bleibt allerdings aus.

Was für ein Tag für Nathan Aspinall! Der Darts-Superstar hat beim Players Championship 31 gleich zweimal einen 9-Darter geworfen.

Nachdem „The Asp“ schon in der Runde der letzten 64 gegen Steve Lennon das perfekte Leg feiern durfte, war es später im Duell mit dem Deutschen Lukas Wenig schon wieder so weit.

Aspinall wirft zwei 9-Darter an einem Tag

Dabei stand der Engländer im Achtelfinale ordentlich unter Druck: Im 7. Leg hieß es überraschend 4:2 für den deutschen Herausforderer - aber dann holte Aspinall, World-Matchplay-Sieger von 2023, zum Gegenschlag aus.

Wie schon wenige Stunden zuvor checkte er nach zweimal 180 die verbleibenden 141 über den klassischen Weg Triple-20, Triple-19 und Doppel-12.

Noch bevor Aspinall seinen letzten Pfeil auf Doppel warf, hob Wenig im Hintergrund bereits zelebrierend die Arme. Als der zweimalige WM-Halbfinalist dann die Doppel-12 traf, folgte direkt die Gratulation des deutschen Gegners.

Der 9-Darter sollte für Aspinall die Wende im Match sein, das er mit drei der folgenden vier Legs am Ende mit 6:5 für sich entschied. Im Duell mit Lennon hatte er Leg 2 mit dem perfekten Spiel für sich entschieden und am Ende mit 6:4 gewonnen.

Darts: Aspinall kann sensationellen Tag nicht veredeln

Aspinall hatte zuvor in seiner Karriere erst vier 9-Darter verbucht: Zwei schaffte er 2021, einen 2020 und seinen ersten 2018 auf der Pro Tour.