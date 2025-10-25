Pietreczko erreicht Viertelfinale

Luca Utz 25.10.2025 • 20:05 Uhr Ricardo Pietreczko wirft bei der European Darts Championship Jermaine Wattimena aus dem Turnier.

Starker Auftritt von Ricardo Pietreczko! Der letzte verbliebene Deutsche bei der European Darts Championship in Dortmund (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) hat sein Achtelfinale gegen Jermaine Wattimena mit 10:6 gewonnen.

Im Viertelfinale trifft der 31-Jährige am Sonntag auf Danny Noppert. „The Freeze“ setzte sich mit 10:7 gegen Nathan Aspinall durch.

„Pikachu“ brillierte beim Checkout mit einer starken Doppelquote von 55,6 Prozent.

Sein Gegner leistete sich hingegen über die ganze Partie Fehler auf den Doppelfeldern und landete am Ende bei einer Checkouquote von 20 Prozent.

Pietreczko sorgt für Highlights

Pietreczko erkämpfte sich früh ein Break, indem er eine 164 über das Bulls Eye checkte. Wattimena, der am Freitag in der ersten Runde den dritten deutschen Teilnehmer Niko Springer bezwungen hatte, hatte große Probleme auf die Doppel.

Pietreczko lieferte mit einer gecheckten 125 zum zwischenzeitlichen 7:4 ein weiteres Highlight und machte wenig später den Sieg perfekt.

Der Weltranglisten-17. gewann das erste Leg, lief danach aber stets einem Rückstand hinterher. Zum 3:3 konnte er noch ausgleichen, näher als bis zum 5:6 und 7:8 kam er trotz eines besseren Drei-Dart-Durchschnitts nicht heran.

