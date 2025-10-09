Darts: Luke Littler überrollt den Titelverteidiger - und setzt am Ende ein Highlight!

Luke Littler steht im Viertelfinale des World Grand Prix! Nach seiner wahnsinnigen Show zum Auftakt gegen Gian van Veen bereitete ihm auch Mike de Decker keine Probleme.
Littler überrollt Titelverteidiger
Der Engländer gewann im Achtelfinale des Double-In-Double-Out-Turniers gegen den Titelverteidiger glatt mit 3:0 in den Sätzen.
Gegen den Belgier zeigte „The Nuke“ eine souveräne Vorstellung und spielte 91,86 Punkte im Average. Gepaart mit einer Doppelquote von 39 Prozent erwies sich der Weltmeister als zu stark.
Big-Fish zum Match
Durch den deutlich besseren Average, De Decker spielte im Vergleich nur 74,22 Punkte im Schnitt, erspielte sich Littler deutlich mehr Möglichkeiten (23) auf die Doppel. De Decker nutzte lediglich zwei seiner sechs Versuche.
Zum Schluss zeigte Littler den Zuschauern seine ganze Klasse und sorgte für ein echtes Highlight: Mit dem „Big-Fish“ (170er-Finish) beendete er das Match.
Im Viertelfinale trifft Littler nun auf Ex-Weltmeister Gerwyn Price, der Josh Rock zum Abschluss der Session überraschend souverän mit 3:0 besiegte.
Vor Littler waren am Donnerstagabend schon Dirk van Duijvenbode (3:0 gegen Daryl Gurney) und Jonny Clayton (3:1 gegen Luke Woodhouse) in die Runde der letzten Acht eingezogen.