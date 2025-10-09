Darts: Luke Littler überrollt den Titelverteidiger - und setzt am Ende ein Highlight!

Moritz Pleßmann 09.10.2025 • 22:50 Uhr Luke Littler präsentiert sich beim World Grand Prix weiter in starker Form. Im Achtelfinale schaltet er den Titelverteidiger aus.

Luke Littler steht im Viertelfinale des World Grand Prix! Nach seiner wahnsinnigen Show zum Auftakt gegen Gian van Veen bereitete ihm auch Mike de Decker keine Probleme.

Der Engländer gewann im Achtelfinale des Double-In-Double-Out-Turniers gegen den Titelverteidiger glatt mit 3:0 in den Sätzen.

Gegen den Belgier zeigte „The Nuke“ eine souveräne Vorstellung und spielte 91,86 Punkte im Average. Gepaart mit einer Doppelquote von 39 Prozent erwies sich der Weltmeister als zu stark.

Big-Fish zum Match

Durch den deutlich besseren Average, De Decker spielte im Vergleich nur 74,22 Punkte im Schnitt, erspielte sich Littler deutlich mehr Möglichkeiten (23) auf die Doppel. De Decker nutzte lediglich zwei seiner sechs Versuche.

Zum Schluss zeigte Littler den Zuschauern seine ganze Klasse und sorgte für ein echtes Highlight: Mit dem „Big-Fish“ (170er-Finish) beendete er das Match.

Im Viertelfinale trifft Littler nun auf Ex-Weltmeister Gerwyn Price, der Josh Rock zum Abschluss der Session überraschend souverän mit 3:0 besiegte.